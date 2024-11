Show de Jorge & Mateus irá ocorrer na Zona Oeste do Rio amanhã e contará com a participação de Ferrugem - Cadu Fernandes / Divulgação

Publicado 25/11/2024 11:11 | Atualizado 25/11/2024 13:24

Realizado na Zona Oeste do Rio, no último sábado (23), o show da turnê "Único", da dupla Jorge e Mateus, arrastou uma verdadeira multidão para o local, além dos cantores Ferrugem e Simone Mendes que subiram ao palco, famosos como Maísa que esta no ar na novela das 18h "Garota do Momento", as atrizes Lorena Comparato e Marcella Rica, o jogador Léo Pereira, acompanhado da namorada, Karoline Lima e o humorista Rafael Portugal, marcaram presença entre o público.



Mas como nem tudo são flores, a coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que uma influenciadora, chamada Vivi Serrano, ficou de fora do festejo e por isso abriu um boletim de ocorrência, horas antes do show acontecer.



Segundo ela, um rapaz conhecido como Lucas Music, que teria feito se passar por funcionário da equipe de produção da Gold Produções, uma das empresas realizadoras do evento, teria aplicado um golpe de venda de ingressos nela e em centenas de pessoas.



É isso mesmo, caros leitores, o jovem denunciado teria oferecido ingressos para o show e não os entregou, deixando todos a ver navios. Inclusive, fãs vindos de outros estados, que também teriam comprado os ingressos inexistentes, não puderam ver seus ídolos no palco. Por causa dessa confusão, assim como Vivi, outras pessoas também se dirigiram à delegacia para registrar o fato à polícia e tentar de alguma forma reaver o valor pago.



De acordo com Informações obtidas nos documentos que a coluna teve acesso, Vivi Serrano, teria sido convidada por um amigo chamado Bruno, para divulgar e vender ingressos do show da turnê 'Único, da dupla Jorge e Mateus, através de suas redes sociais. Só a influenciadora teria arrecadado e transferido aproximadamente 15 mil reais em vendas para seu amigo que intermediou a transação e também para Lucas.



Na delegacia, as vítimas apresentaram comprovantes de PIX ao suposto funcionário da produtora. O golpe nas vendas teria sido descoberto, após inúmeras tentativas de recebimento dos ingressos, antes do show acontecer.



A coluna entrou em contato com a Gold Produções, que não se pronunciou sobre o caso, o espaço segue aberto para manifestações.