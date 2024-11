Ana Paula Minerato toma atitude após proferir falas racistas - Foto: Reprodução

Ana Paula Minerato toma atitude após proferir falas racistasFoto: Reprodução

Publicado 25/11/2024 13:14

Ana Paula Minerato, modelo e ex-participante de "A Fazenda", tornou-se alvo de críticas nesta segunda-feira (25) após o vazamento de áudios em que faz comentários racistas. As declarações teriam ocorrido em uma conversa com o ex-namorado, o rapper KT, e seriam direcionadas à cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, causando revolta entre internautas.

Com a repercussão, Minerato limitou os comentários em seu perfil no Instagram, deixando apenas uma publicação recente desbloqueada: a divulgação de sua participação no programa "Acerte ou Caia", da Record TV. Os seguidores usaram o espaço para criticar a modelo e cobrar um posicionamento sobre o caso, que segue sem esclarecimentos por parte da famosa.

“Trancar comentários não vai evitar a prisão, não”, disse uma seguidora. “Você sabia que racismo é crime, lindona? A neguinha do cabelo duro que você se referiu dá um show em você”, disse outra. "Trancando os comentários, né", falou mais um. "Cria vergonha nessa tua cara, sua ridícula", esbravejou outra.

Até o momento, Ana Paula não se pronunciou oficialmente sobre as declarações racistas.