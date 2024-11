Solange Gomes defende Ana Paula Minerato após áudios racistas vazarem - Foto: Reprodução

Tem polêmica à vista para Solange Gomes. A modelo ex-banheira do Gugu defendeu Ana Paula Minerato após vazamos dos áudios onde é possível ouvir Minerato proferindo xingamentos racistas contra a cantora Ananda, da banda Melanina Carioca. Ainda sobrou para o ex-namorado de Ana, o rapper KT.



"Quem vazou o áudio da Ana Paula? Quem ganharia com essa divulgação? A Ana errou e muito, mas que namorado bosta, hein? Agora sei quem é KT não sei o quê.", disse Solange.



A reação dos internautas não foi das melhores. Alguns fãs detonaram Solange nos comentários. "Diante de todas aquelas barbaridades que tinha no áudio, a sua preocupação é quem vazou ou deixou de vazar? Apaga que dá tempo, Sol", disse uma seguidora. "No mínimo, você deve ser igual a ela, e tem medo de ser exposta", disse outro. "O fato de te incomodar mais quem vazou o áudio do que o crime que ela cometeu, diz muito sobre você", lamentou outra.



E mais, internautas se mostraram incomodados com a posição da mãe da filha do cantor Waguinho. "Esse tipo de questionamento só vem de quem tem a mesma linha de pensamento e só nunca foi exposta", falou uma seguidora. "Os racistas, um defendendo o outro! Que podridão.", pontuou mais um.



Vale lembrar que esse burburinho todo foi por conta do vazamento do áudio, onde Ana Paula Minerato xingou a cantora Ananda com termos de "empregada", "neguinha" e ainda falou que Ananda tinha "cabelo duro".