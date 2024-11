Clara Moneke e família celebram recebimento de passaporte nigeriano - Foto: Reprodução

Publicado 26/11/2024 22:41 | Atualizado 26/11/2024 23:00





, Clara revelou estar tirando o passaporte nigeriano, simbolizando sua dupla nacionalidade. A atriz, acompanhada pelo pai, Chiedu Moneke, e pelo irmão, Lucas, anunciou um plano especial para o fim do ano. “Esse ano viajo para a Nigéria, passo Natal e Ano Novo lá. Vai ser uma experiência única. Estou muito feliz”, declarou Clara Moneke.



A ida à Nigéria terá um significado ainda mais profundo, já que o pai de Clara não retorna ao país de origem há 20 anos devido a dificuldades burocráticas e de saúde. "Meu pai está há 20 anos longe de casa e podermos retornar juntos, dignos, íntegros, prósperos, contando boas histórias… Está sendo meu insight do ano!", celebrou a atriz.

Outro momento importante de 2024 foi a realização do sonho de reformar a casa da avó, que Clara comemorou durante sua participação no Saia Justa, no Dia da Consciência Negra. “Nós, como família, indo à África e levando todo esse poder que construímos, esse império… São duas grandes vitórias para mim nesse ano”, destacou.



Clara Moneke, cuja mãe, Marilene Mariano, faleceu em 2020 vítima de um AVC, reflete nas conquistas e na força de sua história familiar um exemplo inspirador de resiliência e amor às raízes.