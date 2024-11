Maria Gal fala sobre sua trajetória e o papel transformador da arte na luta contra o racismo - Foto: João Wesley/ Divulgação - Stylist: Rodrigo Barros - Beleza: Yago Maia

Publicado 27/11/2024 11:56 | Atualizado 27/11/2024 12:34

Ela lançou esse mês pelo Canal Futura e Globoplay o documentário "Pequena África", que aborda o período da escravidão no Rio de Janeiro e as memórias de resistência negra na região. A entrevista exclusiva da coluna Daniel Nascimento para a série "De Preto para Preto 20", é com Maria Gal, atriz, produtora e ativista. No bate-papo, ela revelou a importância de trazer à tona histórias ocultas e promover diversidade por meio do audiovisual. Criadora da produtora Move Maria, Gal enfatizou o papel transformador da arte na luta contra o racismo, integrando narrativas que valorizam a cultura negra. Além disso, compartilhou sua trajetória como produtora e atriz, inspirando jovens negros a persistirem diante dos desafios. No Mês da Consciência Negra, seu trabalho reflete o poder da ancestralidade e a necessidade de ampliar debates sobre inclusão.

Maria Gal, você construiu uma carreira diversificada e atuante em causas sociais. No mês da Consciência Negra, como você enxerga a importância de representatividade e o impacto dela em projetos audiovisuais?



Ter a responsabilidade de falar de nossas memórias, trazendo diversidade através do audiovisual, é um dos meus grandes propósitos. E claro que isso tem um alcance maior, no mês da Consciência Negra. Eu criei a Move Maria, minha produtora de audiovisual, com o intuito de abordar temas relevantes e de suma importância para a sociedade, em especial os temas ligados à diversidade. Estamos em uma fase muito inicial de letramento. Portanto, trazer personalidades, lugares e hábitos que nos foram escondidos e que a gente pode revelar através do nosso trabalho, é fundamental.



A sua jornada, desde o Teatro Vila Velha e Bando de Teatro Olodum até hoje, mostra uma valorização da cultura negra. Como você vê o papel do teatro e das artes na luta contra o racismo?



As artes, no geral, desempenham um papel fundamental na luta contra o racismo, pois conseguem dar voz a narrativas que muitas vezes são silenciadas ou ignoradas, além de evocar emoções e criar conexões humanas. Por exemplo, ao apresentar personagens e histórias que refletem a diversidade da sociedade, conseguimos quebrar estereótipos e promover uma maior compreensão das realidades vividas por pessoas de diferentes etnias e culturas. E muitos artistas, assim como eu, usam suas redes para abordar questões raciais diretamente, participando de movimentos sociais ou criando obras que desafiam as normas estabelecidas, inspirando outros a se envolverem na luta contra o racismo.



O programa Preto no Branco, que você apresenta, abre espaço para diálogos sobre questões raciais. Como surgiu a ideia de fazer o programa e o que mais você gostaria de explorar com essa plataforma?



Preto no Branco surgiu da necessidade de se debater o protagonismo negro, de se promover a inclusão do tema em diferentes espaços. Costumo dizer que se trata de um programa de letramento disfarçado de talk show. Ele foi pensado após vários acontecimentos e manifestações ocasionados pelo assassinato de George Floyd, do músico Edvaldo dos Santos e da menina Agatha dos Santos, todas tragédias decorrentes do racismo. O intuito do programa é ampliar a discussão sobre pautas raciais e conscientizar a população sobre esses assuntos tão urgentes e necessários em nossa sociedade.



Em As Aventuras de Poliana, você deu vida à Gleyce, uma personagem que aborda temas como inclusão e preconceito. Como foi interpretar essa personagem e o que ela representa para você?



Gleyce foi um grande presente da autora Íris Abravanel. Depois de ficar viúva de forma trágica na primeira fase da história e ter sido obrigada a criar os filhos sem a presença do pai, a personagem deu a volta por cima fundando uma ONG e se casando novamente. Foi uma honra poder mostrar o empoderamento e o ativismo da Gleyce, representando tantas mulheres que são chefes de família e criam os filhos com tanto amor e dignidade.



Sabemos que além de atriz, você atua como produtora em diversos projetos. O que a motiva a se envolver também por trás das câmeras e como isso impacta sua visão sobre representatividade?



A Move Maria nasceu para romper padrões e trazer pessoas negras ao protagonismo da produção, na frente e por trás das câmeras. Essa minha jornada enquanto essa mulher empreendedora e empresária veio inicialmente por sobrevivência. Sou uma mulher, preta, retinta e de lábios grossos, nariz largo… A gente sabe o quanto nós somos invisíveis em diversos postos, inclusive no audiovisual, na TV e no cinema. Teve um fato, muito marcante para mim, quando eu fui preterida em um teste no qual participei com uma atriz branca, no qual o diretor optou por ela porque, segundo ele, o tom da pele dela era mais comercial do que o meu. Ouvir isso foi devastador. Fiquei arrasada, chorei muito. Mas ali eu entendi que era preciso “arregaçar as mangas” e gerar oportunidades tanto para mim quanto para outras mulheres como eu no audiovisual. E assim o fiz!



Em uma carreira tão rica em personagens e projetos, quais são os papéis e histórias que você sonha em levar para o público?



Um dos meus grandes sonhos está prestes a se tornar realidade: interpretar a escritora, compositora e poetisa brasileira Carolina Maria de Jesus. Não só por conta do que ela representa para nós, mulheres negras, mas também por ser uma responsabilidade enquanto cidadã e artista. Entendendo que o filme propõe um diálogo com o público, a gente quer realizar este filme justamente respeitando esta jornada maravilhosa da Carolina, autora publicada em mais de 40 países e em 14 idiomas.



Muitos jovens negros têm se inspirado em você para seguir uma carreira nas artes. Que conselhos daria para quem está começando e enfrenta desafios como racismo e falta de oportunidades?



A primeira coisa é acreditar em si mesmo, confiar no seu valor e nas suas habilidades. O racismo estrutural, ainda tão forte em nossa sociedade, pode tentar minar sua autoestima, mas lembre-se de que você tem o direito de ocupar espaços e ser ouvido. E invista em sua educação, leia sobre a

história dos nossos ancestrais, nada melhor do que conhecer a nossa própria história. Enfim, as dificuldades irão surgir, mas continue seguindo em frente. Cada obstáculo superado é uma conquista!



Ao longo de sua trajetória, quais foram os momentos mais desafiadores e gratificantes para você, tanto pessoalmente quanto profissionalmente?

Acredito que tenha sido quando migrei do nordeste para São Paulo sem conhecer ninguém, apenas com a cara e a coragem e o momento atual, onde vamos produzir em 2025/2026 um dos meus maiores desafios como atriz e produtora de audiovisual.



Sua atuação em projetos internacionais, como a série 3%, ajudou a expandir a visibilidade de atores negros no exterior. Quais são os próximos passos para você no cenário internacional?



Essa é uma jornada bem complexa, porém ainda prefiro não falar sobre neste momento.



Você começou seu canal no YouTube, o Ponto de Vista, abordando temas como empoderamento e racismo. Como é o retorno dos seguidores e o que você ainda deseja debater nesses vídeos?



Não produzo mais o canal. Atualmente trabalhamos apenas com Instagram, TikTok, e LinkedIn.