Após briga, Tiago Ramos, ex da mãe de Neymar é preso na Alemanha

Após briga, Tiago Ramos, ex da mãe de Neymar é preso na AlemanhaFoto: Reprodução

Publicado 27/11/2024 15:36 | Atualizado 27/11/2024 15:48

Tiago Ramos, influenciador e conhecido por ter sido ex-namorado da mãe de Neymar, foi detido em Dortmund, na Alemanha, após um incidente ocorrido na noite de 16 de novembro. De acordo com documentos emitidos pelo Tribunal Distrital da cidade, a prisão foi considerada necessária para evitar novos crimes enquanto o envolvido permanecia sob efeito de álcool.

Segundo os registros divulgado pela jornalista Fabiola Reipert, no Balanço Geral SP, Tiago apresentou um índice de álcool no sangue de 2,10 às 18h, reduzindo para 1,82 em um teste realizado às 20h30. Ainda assim, ele teria forçado a entrada na residência de uma ex-namorada, insultando-a e retornado ao local horas depois, causando danos à propriedade, como a destruição de persianas e de uma porta traseira, além de ameaçar outras pessoas presentes.

A juíza responsável pelo caso determinou que a detenção deveria continuar até que o álcool fosse completamente eliminado do organismo de Tiago, com previsão de liberação às 6h da manhã do dia seguinte, 17 de novembro. O tribunal avaliou que, em estado sóbrio, não haveria risco de novos crimes.

Durante a audiência, conduzida com o auxílio de um intérprete de língua portuguesa, Tiago afirmou que havia discutido com um amigo antes da chegada da polícia e negou o consumo de substâncias ilícitas, admitindo apenas o uso excessivo de álcool. Ele também declarou que, após a liberação, planejava retornar à casa de uma amiga em Dortmund Eving.

Os custos do processo judicial foram imputados ao próprio envolvido, conforme decisão da juíza. A detenção foi registrada como um caso de privação temporária de liberdade, com a eficácia imediata da decisão.