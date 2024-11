Arthur Aguiar - Divulgação

Publicado 27/11/2024 18:13

Respira fundo antes de ver a fortuna de Arthur Aguiar. Desde sua vitória no Big Brother Brasil 22, Arthur tem trilhado um caminho diferente na carreira. Longe dos holofotes da atuação, o ex-marido de Maíra Cardi se dedicou ao empreendedorismo, tornando-se responsável por sua crescente fortuna. Entre os empreendimentos que comandam sua atenção estão uma marca de roupas e outra voltada para produtos saudáveis.

Em entrevista ao perfil da G4 Educação, o ator revelou um faturamento anual impressionante: “Ganho 10 milhões de reais por ano”, declarou. A nova fase representa uma guinada em sua trajetória, com foco em negócios próprios e independência financeira.

Apesar do sucesso empresarial, Arthur não esconde a mágoa de ter sido deixado de lado pela Globo após o BBB. "Seria arrogante da minha parte falar que a Globo me perdeu. O que eu posso dizer, e nunca falei sobre isso, é que até hoje não consigo entender o que de fato aconteceu", comentou. Ele ainda ressaltou que sua participação no reality foi fruto de um convite da própria emissora, o que torna o afastamento ainda mais intrigante.

Desde então, o artista optou por uma vida mais reservada, compartilhando menos sobre sua rotina e focando em projetos que consolidem sua nova fase. Mesmo assim, a ausência de convites da emissora que o projetou ainda é motivo de reflexão para Arthur: "Fiquei sete anos na casa, fiz vários trabalhos, e foram eles que me chamaram. Não fui eu que bati lá na porta e falei: 'Gente, por favor, deixa eu fazer o Big Brother.'"