Solange Gomes e detonada por Rosiane Pinheiro: ?Hipocrisia?Foto: Record TV/ Reprodução

Publicado 27/11/2024 22:46 | Atualizado 27/11/2024 23:13

A ex-dançarina Rosiane Pinheiro não poupou críticas à ex-musa da Banheira do Gugu, Solange Gomes, nesta terça-feira (26). A reação veio após Solange se pronunciar sobre o caso de racismo envolvendo Ana Paula Minerato e a cantora Ananda, atual namorada do rapper KT Gomez, ex-companheiro de Minerato.

Solange questionou a exposição do áudio com as falas racistas de Minerato e criticou KT Gomez. "Quem vazou o áudio da Ana Paula? Quem ganharia com essa divulgação? A Ana errou e muito, mas que namorado bosta, hein? Agora sei quem é KT não sei o quê.", disse Solange.

Rosiane respondeu com contundência: "Vi um comentário da Solange Gomes preocupada com quem expôs a racista, justificando a preocupação, falando que ele só divulgou o áudio pra ganhar fama! Logo a Solange? Que divulgou milhares de homens que ela pegava só por fama. Hipocrisia é o nome dessa mulher.", falou a ex-dançarina.

A ex-dançarina também relembrou polêmicas do passado de Solange: "Quem tem teto de vidro não atira pedra no telhado do vizinho, Solange. Defender racista? Uma mulher que já fez de tudo por fama... Quem é dos anos 90 conhece muito bem a sua história.", pontuou.

Rosiane ainda destacou os relacionamentos revelados pela própria Solange ao longo dos anos, mencionando nomes como Márcio Garcia, Kleber Bambam, Arthur Aguiar e Romário. O embate reacendeu debates nas redes sociais sobre a postura de figuras públicas diante de temas sensíveis como o racismo.