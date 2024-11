Candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena - Blue Sky/Reprodução

Candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz DatenaBlue Sky/Reprodução

Publicado 29/11/2024 14:54

Perto de acertar com o SBT, José Luiz Datena já viveu um episódio não tão feliz com a emissora do saudoso Silvio Santos. Alguns internautas resgataram um vídeo onde o apresentador detona o canal, dizendo que está "se lixando para trabalhar no SBT". O episódio surgiu em meio ao escândalo da falsa entrevista de "membros" do PCC no Domingo Legal, em 2003.

Na ocasião, atores contratados concederam entrevista como se fossem da facção, proferindo ameaças ao apresentador Marcelo Rezende, ao padre Marcelo Rossi, ao ex-árbitro de futebol Oscar Roberto Godói e ao então vice-prefeito de São Paulo, Hélio Bicudo.

Na edição daquela época do "Brasil Urgente", Datena rasgou o verbo contra o SBT, que permitiu a falsa entrevista do programa de Gugu Liberato ir ao ar. “‘Ah, Datena, mas a partir de agora você nunca mais trabalha no SBT.’ Pô, eu estou me lixando para trabalhar no SBT também. ‘Ah, tá com as portas fechadas’ Grande coisa! Para fazer televisão desse jeito? Para fazer televisão desse jeito aí?”, esbravejou.

Datena não poupou críticas à época para Silvio Santos também. “Mas, ô Silvio Santos, é por isso que o seu jornalismo não dá dinheiro, como você disse. Você enxerga tudo como negócio. Aliás, você deve ter televisão para vender baú da felicidade e outras coisas mais. Acho que é por isso que você tem televisão.”, criticou.

Na época, o apresentador ainda afirmou que não tinha mais respeito pelo SBT por conta do episódio. “Fiquei revoltadíssimo com o SBT, que eu tinha em altíssima conta. Tinha, porque agora nem ligo mais a televisão nesse SBT.”, finalizou.