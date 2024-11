Tiago Ramos ameaçou Nadine - Fotos: Reprodução do Instagram

Tiago Ramos ameaçou NadineFotos: Reprodução do Instagram

Publicado 30/11/2024 08:29

O influenciador Tiago Ramos gravou uns stories no Instagram na tarde desta sexta-feira (29) para lá de furioso. O ex da mãe de Neymar teria descoberto uma traição de Nadine Gonçalves e desabafou em suas redes sociais.

“Pô, na moral, sinceramente, viu, meu irmão? Agora, sim, que eu tô com ódio. Eu sei que eu errei, meu Deus. Mas como é que esse tempo todo eu tô me humilhando pra alguém e descobri agora outra parada dessa mesma pessoa”, começou a falar Tiago.

Durante o vídeo, o ex-Fazenda continuou disparando sobre Nadine. “Tá com outro rapaz, beleza. Mas que estava com outro cara enquanto estava comigo. Na moral, agora vocês vão ver quem é o Tiago, relaxa. Eu não acredito nisso, não. Olha, não existe amor nenhum no meu coração, mais, existe só ódio agora”, disse.

“E o f*da é sabe o quê? Pessoas que estavam ao meu lado não terem me dado nenhum sinal, não terem deixado nada passar. Eram pessoas que, pra mim, eram confiantes, eram, né? Graças a Deus, Ele me tirou dessa merda. Porque eu sou pior que essa merda. Mas uma hora vocês vão descobrir a verdade e saber do que eu estou falando”, continuou falando.

Logo depois, Tiago desabafou e finalizou. Eu sei que o que está acontecendo, ninguém pode estar entendendo, nem eu mesmo, nem minha família, ninguém. Quero ver se vão fazer alguma coisa contra mim porque sabem que se eu ‘hablar. Alguma coisa boa vai acontecer, eu tenho certeza. Vou dar uma dormida ali agora porque mais tarde vou fazer outra coisa. Ai, que bênção, que livramento. Meu Deus, obrigado”, concluiu.