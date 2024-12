Ivete Sangalo diz que é a melhor cantora do Brasil: "Eu sou mesmo" - Foto: Reprodução

Publicado 30/11/2024 20:45

A madrugada deste sábado (30) foi marcada por uma apresentação surpresa de Ivete Sangalo em Salvador. A cantora apareceu de forma inesperada em uma festa privada realizada na Casa Pia de São Joaquim e animou os convidados com uma performance cheia de energia.

Enquanto o público presente cantava em coro "Put que pariu, é a maior cantora do Brasil"*, Ivete, conhecida por sua espontaneidade, respondeu com bom humor e confiança: "Também acho, humildade nenhuma eu tô tendo ultimamente." A declaração, repleta de autoestima, foi recebida com aplausos e risadas pelos presentes.

“Também acho, porr*. Eu sou mesmo, porr*!”, continuou Ivete. “Trinta anos de carreira, e ficar nessa marmota? Chega! Agora vou botar o meu verdadeiro eu para fora. Sou mesmo, porr*! Tem notas que talvez eu não alcance, mas eu mesma sou”, ressaltou.

Óbvio que a fala causou repercussão nas redes, como no X (antigo Twitter). “Amo que a diva, com 30 anos de carreira, segue sendo aclamada por onde passa, se ela acha que é a melhor cantora do Brasil é porque ela sabe que têm culhão pra isso”, disse uma seguidora. “Já pode ter sido, mas hoje não é mais, nem show tava esgotando”, disso outro, do contra.