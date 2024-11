Ana Castela concorreu ao Grammy Latino com o álbum 'Boiadeira Internacional (Ao Vivo)' - Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2024 14:15

Ana Castela, a "boiadeira", confessou que contou com a ajuda da inteligência artificial para preparar parte de seu discurso no Grammy Latino. A revelação foi feita durante sua participação no podcast PodPah, na última quinta-feira (28).



Segundo a cantora, a intenção era ter uma mensagem “mais bonitinha” ao subir ao palco. No entanto, na emoção do momento ao receber o prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja, Ana acabou esquecendo o texto elaborado com a tecnologia e improvisou.



"Eu tinha feito um discurso, eu tinha botado na IA, né?" iniciou Ana Castela, causando surpresa e risada em Igor e Mítico, apresentadores do podcast.



Só que, após fazer o discurso, Ana esqueceu tudo feito no site ChatGPT e acabou falando o discurso de sua cabeça. "Eu coloquei até mais embaixo "agradeça tais pessoas, né?", pra colocar mais bonitinho, né? Discurso para o Grammy. (Botei em) espanhol, mas falei nada do que eu tinha escrito lá. Esqueci tudinho, mas foi tão legal."