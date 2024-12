Nosso Sentimento alia-se ao 'Dezembro Vermelho' e faz campanha de prevenção ao HIV - Foto: Reprodução

Publicado 01/12/2024 11:41

O Grupo Nosso Sentimento, que tem no seu repertório a música "Pele na pele", que fala de um casal que não se preveniu na hora do sexo, se aliou ao "Dezembro Vermelho" e laçou em suas redes sociais a campanha de conscientização e prevenção ao vírus HIV.

A ideia se estende aos shows, sempre que a música for cantada, o grupo pretende tirar um tempo para falar com seus fãs sobre a importância do uso do preservativo em todas as relações sexuais, para prevenir não do vírus da imunodeficiência humana (HIV), como outras infecções sexualmente transmissíveis.

O uso do preservativo ainda é a alternativa mais eficaz e segura na prevenção das ISTs e do HIV/Aids. Sendo assim, dezembro foi escolhido como o mês de conscientização sobre o tema, pois no hoje (01/12) é comemorado o Dia Mundial da Luta Contra a Aids. Estimativas do Ministério da Saúde indicam que existem hoje no Brasil cerca de 630 mil pessoas vivendo com o vírus. Dessas, 255 mil nunca teriam feito o teste e, por isso, não conhecem sua sorologia.

Formado atualmente por Glauco, Ricardinho, Kinho, Igor e Yuri, o Grupo Nosso Sentimento se originou no bairro de Deodoro, Zona Oeste do Rio. O sucesso veio em 2007, quando lançaram o álbum É tão lindo, que teve a música "Sonho de Amor" entre as 10 mais tocadas na capital do Rio de Janeiro. No mesmo ano, o grupo conquistou o prêmio "Revelação do Pagode" da rádio FM O Dia.

Ao todo, a banda tem cinco DVDs e quatro CDs. Na última quarta-feira (27), os músicos gravaram um áudio visual com 12 faixas inéditas. Com uma agenda de 36 shows por mês, o grupo comemora a grande fase e recentemente fez duas turnês de sucesso no Espírito Santo e Minas Gerais.