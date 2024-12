Carlinhos Maia expõe fim de amizade com Anitta: 'Melhor coisa que aconteceu' - Foto: Reprodução

Carlinhos Maia expõe fim de amizade com Anitta: 'Melhor coisa que aconteceu' Foto: Reprodução

Publicado 03/12/2024 07:51 | Atualizado 03/12/2024 08:33

Na noite desta segunda-feira (2), Carlinhos Maia foi o entrevistado do programa De Frente com Blogueirinha, e entre os assuntos abordados, um deu muito o que falar nas redes sociais.

Sem papas na língua , o humorista abriu o verbo ao ser questionado sobre a amizade estremecida entre ele e Anitta. Vale a pena lembrar que a cantora foi madrinha de seu casamento com o apresentador Lucas Guimarães, em 2019.

"A gente estava muito próximo, ela foi lá para casa, dormiu lá, viajamos, ela me mostrava os clipes dela, eu ia para casa dela em aniversários. Teve um período ali que a gente ficou muito. E aí veio o negócio do casamento, das polêmicas e ela se afastou até hoje", iniciou ele, dizendo não ter amizade com a cantora.

Segundo Carlinhos, Anitta se afastou dele em um período em que ele estava sendo cancelado por parte da web, na época ele se envolveu em uma polêmica com Whindersson Nunes. "Tu acha que, então, devido às polêmicas, o cancelamento que você estava passando, Anitta se afastou de você por isso?", questionou Blogueirinha.

"As pessoas se afastam, né? Eu nem julgo, porque hoje eu entendo que a pessoa tem sua carreira, o seu público, é o seu ganha-pão aquilo dali. A pessoa não quer se queimar", disse ele.

Carlinho revelou ainda que não só a funkeira, mas outros famosos, viraram as costas para ele.

"Não só a Anitta, mas a maioria dos famosos se afastaram, porque naquela época os cancelamentos realmente funcionavam", declarou. "Mas hoje em dia eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Entendi que quem tem que estar comigo sou eu mesmo, pronto, acabou e um beijo! Ninguém é amigo de ninguém", finalizou.