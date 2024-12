Roberto Carlos - Tomze Fonseca / AgNews

Roberto Carlos Tomze Fonseca / AgNews

Publicado 03/12/2024 10:44 | Atualizado 03/12/2024 10:50

A coluna Daniel Nascimento noticiou com exclusividade que o rei Roberto Carlos estaria mais que chateado com um suposto desvio de suas empresas. Segundo amigos da coluna, o rombo pode chegar a R$ 100 milhões. É isso mesmo, caros leitores.

Após a nota ir ao ar, a assessoria do cantor entrou em contato refutando a publicação, porém, este colunista manterá as informações da matéria, levando em consideração a fonte e a conversa privada com o assessor do cantor na manhã desta terça-feira (3). Antes de emitir o comunicado à toda a imprensa.

Confira a nota na íntegra:

"O grupo RC refuta veementemente as informações constantes na matéria publicada. E esclarece que, despeito do que foi publicado, as empresas do cantor Roberto Carlos são totalmente saudáveis e não passam por nenhum tipo de problema financeiro.

Departamento Jurídico Grupo RC"