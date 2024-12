Um ano após sequestro, Marcelinho Carioca assume relacionamento - Foto: Reprodução

Publicado 03/12/2024 09:15

Marcelinho Carioca está de amor novo. O ex-jogador assumiu relacionamento com Ariane Carvalho, rainha da "Festa de Peão" de Jandira. A oficialização do romance vem um ano depois do sequestro de Marcelinho, onde ficou mais de 24 horas em cativeiro.

Ariane, de 24 anos, é modelo e produtora. Além de rainha de "Festa de Peão" de Jandira, a morena foi princesa da segunda edição da "Festa do Peão" de Americana 2022 e de rainha da "Festa do Peão" de Cotia 2019, além de ter trabalhado em programas do SBT.

Marcelinho Carioca fez as pazes com o amor, após ser sequestrado no dia 17 de dezembro de 2023, ao visitar a casa de uma amiga para entregar ingressos do show de Thiaguinho.

Na ocasião, o ex-jogador do Corinthians e Flamengo chegou a gravar um vídeo dizendo, a mando dos sequestradores, que estava mantendo relações com a sua amiga, identificada como Taís Moreira, que era casada.

Mais de 24 horas depois, Marcelinho e Taís foram localizados no cativeiro e seis réus foram presos e condenados em setembro desse ano.