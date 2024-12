Dolph Lundgren, o Ivan Drago de ?Rocky IV?, diz que está curado do câncer - Foto: Reprodução

Publicado 03/12/2024 08:59

O ator sueco Dolph Lundgren, de 67 anos, anunciou nas redes sociais que está oficialmente curado do câncer após nove anos de tratamento. Conhecido por seu papel icônico como Ivan Drago em Rocky IV (1985) e por estrelar sucessos como Mestres do Universo e Os Mercenários, Lundgren emocionou seguidores com a boa notícia compartilhada em um vídeo no Instagram.

“Aqui estou, [no hospital da] Universidade da Califórnia em Los Angeles”, contou o ator no vídeo. “Estou prestes a entrar para me livrar do último tumor. Como não há mais células cancerígenas no meu corpo, acho que estarei livre do câncer, então estou ansioso por esse procedimento. Foi uma jornada difícil e me ensinou a viver no momento e curtir cada momento da vida”., disse Dolph.

"Finalmente livre do câncer, grato e empolgado por um futuro brilhante. Obrigado a todos por seu suporte constante", escreveu na legenda.