Andressa Urach - Reprodução/Instagram

Andressa Urach Reprodução/Instagram

Publicado 03/12/2024 08:08

Sempre envolvida em polêmicas, dessa vez Andressa Urach se vê vive um imbróglio que pode terminar nos tribunais. Deputados federais Bruno Lima (PP-SP), Matheus Laiola (União-PR), Fred Costa (PRD-MG) e Marcelo Queiroz (PP-RJ), denunciaram a atriz pornô ao Ministério Publico, por conta de um vídeo que circula na web desde 2021, onde ela revela ter tido a primeira experiência de sexo oral com uma cachorrinha, induzida por uma amiga, aos 11 anos.

O caso foi registrado no 15º Distrito Policial (Itaim Bibi)e a Polícia de São Paulo instaurou um inquérito para investigar Andressa por suspeita de apologia à zoofilia e maus-tratos de animais.

"Ao descrever publicamente esse episódio, em tom que pode ser interpretado como natural ou aceitável, a Sra. Andressa Urach pode estar promovendo apologia da prática criminosa, incitando outros a cometerem atos semelhantes", diz um trecho do ofício.

Na entrevista ao canal "Téte a Theo", utilizada no documento enviado ao MP, Andressa descreveu o episódio como um caso de abuso infantil.

"Eu tinha 11 anos e a minha vizinha tinha uma criação de cachorros. Eu estava brincando com ela e pedi pra dormir na casa dela. De noite, ela chegou com uma pilha de controle remoto e disse assim: 'deixa eu botar no seu bumbum'. Ela tinha 11 anos também, provavelmente alguém fazia isso com ela. É um ciclo, provavelmente ela foi tão vítima quanto eu", descreveu Andressa.

Em seguida, a vizinha de Andressa apareceu com um cachorro, que, segundo ela, lambeu suas partes íntimas. Ela ainda relatou que ficou viciada no ato e em masturbação. "Eu comprei um cachorro pra isso", contou.