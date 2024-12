Antonia Fontenelle diz que Galisteu ameaçou revelar que Senna era Gay - Foto: Revelação

Antonia Fontenelle diz que Galisteu ameaçou revelar que Senna era Gay

Publicado 04/12/2024 08:40 | Atualizado 04/12/2024 09:53

Ao que tudo indica, Antonia Fontenelle adora uma polêmica. Desta vez, a influenciadora caçou uma treta envolvendo o nome do tricampeão mundial Ayrton Senna, falecido em 1994, que namorava a apresentadora Adriane Galisteu. Em uma live, Fontenelle disse que a comandante de “A Fazenda” ameaçou revelar que Senna era gay, o que motivou o ódio da família do piloto com ela.

“Vamos lá… Esse fim de semana, uma pessoa me disse o seguinte: ‘Por que a mãe e família do Ayrton têm horror a Galisteu?’. Não gostavam dela por ‘n’ questões, que não cabem a mim vir aqui falar, apesar de nessa conversa eu ter sabido qual era o problema…”, iniciou Antonia antes de abrir a polêmica.

“Mas uma coisa absurda que ouvi, e que me recuso a acreditar que ela tenha feito um negócio desse, é que Galisteu ligou para a mãe do Ayrton e falou: ‘Se vocês não pararem de fechar as portas para mim, eu vou contar que o Ayrton Senna era gay’”, revelou a influenciadora. “Eu ouvi isso no telefone e falei ‘isso não é possível. Imagina, ninguém em sã consciência vai falar um negócio desse’. Nunca. Eu não acredito, do fundo do meu coração, tá, que esse telefonema tenha acontecido”, duvidou.

Fontenelle então deu uma leve cutucada em Galisteu. “[A família] não gostava da Galisteu porque não gostava, gente, pelo amor de Deus. Uma coisa era (Ayrton) namorar a Xuxa, a Rainha dos Baixinhos, uma mulher que estava lá e não envergonhava, para a família, o campeão mundial. Aparecia em qualquer lugar… A outra [Galisteu] era quem? A outra trabalhava nos bastidores de Interlagos, sei lá o que ela fazia, com aquele uniformezinho, acho que vendia alguma coisa. Eu não sei. Uma menina pobre”, disparou.