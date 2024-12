Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2024 08:51 | Atualizado 05/12/2024 08:57

A influenciadora Virgínia Fonseca foi uma das personalidades a terem a convocação aprovada pela comissão parlamentar que investiga apostas online para depor na CPI das Bets.

Segundo a relatora da CPI que investiga possível elo das Bets com organizações criminosas, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MT), a convocação de Virgínia se justifica pela “expressiva popularidade e relevância” que a influenciadora tem no mercado digital e pelo envolvimento, nos últimos anos, em campanhas de marketing para casas de apostas. Virgínia acumula mais de 90 milhões de seguidores nas redes sociais.

Após a coluna Daniel Nascimento entrou em contato com a nora do cantor Leonardo, que, através de sua assessoria, informou que está à disposição das autoridades sempre com o intuito de ajudar e diferente do que vem sendo ventilado, Virginia ainda não recebeu nenhuma convocação oficial.

Leia a nota na íntegra.

“Informamos que Virgínia Fonseca ainda não recebeu a convocação oficial, quando isso acontecer, estará à disposição das autoridades competentes e sempre com o intuito de ajudar”.