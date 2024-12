Namoro de Ayrton Senna e Xuxa era marketing, diz amigo do piloto - Foto: Reprodução

Namoro de Ayrton Senna e Xuxa era marketing, diz amigo do pilotoFoto: Reprodução

Publicado 05/12/2024 09:05

O seriado que retrata a vida de Ayrton Senna tem despertado curiosidade sobre o tricampeão mundial de Fórmula 1, especialmente sobre seus relacionamentos. Em entrevista ao podcast Lisa, Leve e Solta, o jornalista Luiz Andreoli, amigo próximo de Senna, fez revelações que estão dando o que falar.

Andreoli, que já trabalhou em emissoras como Globo, Band e Manchete, afirmou que o relacionamento entre Ayrton e Xuxa foi motivado por interesses de marketing. “Mas aí eu acho que foi marketing. Eu acho que tinha pros dois lados, ele era um cara muito marqueteiro, e ela também. Eu acho que ele foi muito mais apaixonado pela Adriane.” declarou o jornalista.

Segundo Andreoli, Galisteu teve um papel crucial nos últimos anos de vida do piloto, trazendo leveza e felicidade. “A Adriane foi muito mais importante no final da vida dele, todo mundo diz que ele estava mais leve. Isso assustou um pouco a família, ele tava saindo um pouco do convívio familiar pra ficar com ela”, comentou Andreoli. O jornalista ainda acrescentou que Senna tinha planos sérios com a modelo: “Eu acho que ele queria mesmo casar com ela.”, completou.

As declarações de Andreoli reacenderam debates sobre a relação de Senna com Galisteu, que enfrentou resistência da família do piloto. Apesar disso, muitos fãs e amigos do piloto reconhecem a importância da modelo em sua vida.