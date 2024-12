Maraisa teria curtido vídeo polêmico onde Ratinho detona Simone Mendes - Foto: Reprodução

Publicado 08/12/2024 13:06

O apresentador Ratinho causou alvoroço ao fazer uma série de declarações polêmicas sobre Simone Mendes. Segundo o comunicador do SBT, nos bastidores, a cantora não é tão simpática quanto parece na televisão. “Ela não tira foto com fã, sai correndo quando a procuram, e, sinceramente, não é esse amor todo que o pessoal vê”, disparou Ratinho, surpreendendo a todos com sua fala.

Ratinho não parou por aí e afirmou que, na realidade, a irmã Simaria sempre foi a mais simpática da dupla. “A Simaria, sem dúvida, era mais acolhedora e simpática”, completou ele, alimentando ainda mais os rumores sobre os atritos que já circulam entre as irmãs.



O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais, mas o que realmente incendiou a situação foi um suposto "like" misterioso que teria disso dado por Maraísa, da dupla com Maiara, em uma das publicações que compartilhavam a fala de Ratinho. Logo depois, a cantora ou sua equipe teria retirado o "like", o que só aumentou a especulação de que o clima entre as famosas não seria dos melhores.

Vale lembrar que, em 2025, Simone Mendes, Maraísa e outras cantoras sertanejas dividirão os palcos do programa “Amigas” da Rede Globo. Se uma rixa entre as cantoras realmente existir, pode ser que o programa já comece com um clima de intriga nos bastidores. Será que o “Amigas” vai ser um sucesso de audiência ou um verdadeiro campo de batalha? O que sabemos até agora é que, antes mesmo da estreia, o caldo já parece estar fervendo!



Fiquem ligados! A briga está só começando e promete render muitos capítulos.