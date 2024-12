Cacau Protásio encara o desafio de desfilar por duas escolas em 2025 - Foto: Igor Wally/ Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 08/12/2024 14:46

A atriz Cacau Protásio foi uma das participantes do mini-desfile da Série Ouro, realizado neste sábado (7), na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. Com um figurino inspirado em uma bailarina, a atriz representou o enredo da União da Ilha do Governador para o Carnaval de 2025, que faz uma homenagem à Marietta Baderna, uma figura histórica que uniu a dança erudita com as danças populares. Durante o evento, Cacau comentou a relevância do enredo e a importância da fusão das culturas.



Em 2025, além de desfilar pela União da Ilha, Cacau será musa do Salgueiro, o que vai demandar bastante preparação física para aguentar dois desfiles. A atriz tem se dedicado aos treinos de musculação e resistência para garantir que tenha o fôlego necessário para as apresentações. “O foco é resistência e energia, para conseguir representar bem as duas escolas”, disse Cacau sobre sua preparação.



Com o Carnaval se aproximando, Cacau já se mostra ansiosa para o desafio de se apresentar em duas escolas, mas sua participação continua gerando expectativa entre os fãs. “Carnaval é minha paixão, vou me entregar com alegria”, finalizou a atriz.