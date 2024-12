Fábio Jr - Reprodução de vídeo

Publicado 09/12/2024 07:30 | Atualizado 09/12/2024 07:38

Fábio Jr. saiu vitorioso no processo trabalhista movido pelo seu ex-motorista Alex Aparecido Bueno. Em uma ação trabalhista milionária, Bueno não se deu bem nos tribunais. Ele exigia mais de meio milhão por danos morais, reconhecimento de vínculo e verbas trabalhistas supostamente não pagas, mas a Justiça concluiu que o ex-funcionário usou de má-fé no processo.

Na causa, Alex alegava que trabalhou como motorista exclusivo do cantor entre 2003 e 2022, recebendo R$ 5 mil mensais, mas sem registro em carteira ou direitos trabalhistas, como FGTS e INSS. Ele também afirmou ter acumulado funções, incluindo assessor de shows, segurança e apoio à família de Fábio Jr., além de alegar jornadas exaustivas e falta de remuneração por horas extras.



No entanto, a coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que documentos obtidos pela Justiça revelaram uma reviravolta no caso. A juíza Anna Carolina Marques Gontijo constatou que Alex foi sócio e administrador de uma das empresas processadas na ação, a Eva Kar Transporte Executivo.



É isso mesmo, caros leitores, além do cantor, ele estava processando a empresa que já lhe pertenceu, querendo assim, verbas trabalhistas que conforme a lei, era obrigação da empresa ter pago, ou seja, ele mesmo como proprietário tinha que ter honrado com suas questões trabalhistas.



A magistrada destacou ainda que na ocasião, após sua saída formal da sociedade da Eva Kar, a participação na empresa foi transferida para sua então esposa e, posteriormente, para o filho menor de idade do casal.



“Ficou evidente que o reclamante manteve vínculos com a empresa mesmo após sua retirada do contrato social. Essa demanda não passa de uma tentativa de obter vantagens financeiras por meio de uma aventura jurídica”, afirmou a juíza na sentença, que negou o reconhecimento de vínculo empregatício e outras reivindicações de Alex.



Além de perder a causa, o ex-motorista foi condenado a pagar mais de R$ 80 mil a título de custas processuais, honorários advocatícios e indenização a Fábio Jr., como punição pela má-fé demonstrada na condução do processo que ainda cabe recurso. A decisão é vista como uma vitória para o famoso, que desde o início negou as acusações.



Até o momento, as partes não se pronunciaram sobre a sentença. O espaço segue aberto para manifestações.