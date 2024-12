Beth Goulart celebra 50 anos de carreira e reflete sobre os ciclos da vida - Foto: Divulgação

Beth Goulart celebra 50 anos de carreira e reflete sobre os ciclos da vidaFoto: Divulgação

Publicado 09/12/2024 03:00

Beth Goulart vive um momento de celebração e reflexão. Prestes a completar 50 anos de carreira em 2024, a atriz lançou recentemente seu segundo livro, "O que transforma a gente? Breves reflexões para mudanças profundas". A obra reúne 30 textos em que Beth explora temas como espiritualidade, aprendizado e os inevitáveis ciclos da vida, abordando também experiências pessoais, como a saudade dos pais, Nicette Bruno e Paulo Goulart, e a transformação de ser avó.



Na última sexta-feira (6), a convite do RP David Santiago, Beth comemorou o aniversário de seu filho, João Gabriel, em um jantar especial no restaurante Celine Sushi Lounge, na Barra da Tijuca. Ao lado de Camila Avancini, sua nora, e da pequena Maria Luiza, de 8 anos, a atriz esbanjava felicidade. “A vida é feita de momentos como esse. Ver minha família unida e feliz é a maior recompensa”, destacou, emocionada com o encontro que celebrou a união familiar.



Além da literatura, Beth segue dedicando-se ao teatro, que considera sua maior fonte de expressão artística. “A televisão me deu visibilidade, mas o teatro alimenta minha alma, e os livros são como conversas íntimas com quem precisa ouvir”, refletiu. Para ela, cada formato tem um papel único em sua trajetória, que se equilibra entre o reconhecimento público e o mergulho em projetos pessoais mais introspectivos.



Com a publicação de mais uma obra, Beth reafirma sua paixão pela arte como ferramenta de transformação. Segundo a atriz, as mudanças mais profundas começam nos pequenos gestos, seja em um texto sincero ou em um abraço carinhoso. Em sua visão, o que realmente nos transforma são os laços que nos conectam uns aos outros.