Jay-Z é também o primeiro rapper a se tornar bilionário, com uma fortuna estimada em US$ 2,5 bilhões (11,8 bilhões de reais) - Reprodução / Instagram

Jay-Z é também o primeiro rapper a se tornar bilionário, com uma fortuna estimada em US$ 2,5 bilhões (11,8 bilhões de reais)Reprodução / Instagram

Publicado 08/12/2024 22:32 | Atualizado 08/12/2024 22:32

Jay-Z, um dos maiores nomes do rap mundial, foi incluído neste domingo (8) em um processo federal que já acusava Sean “Diddy” Combs de agressão sexual. Segundo a denúncia, uma mulher anônima, identificada como "Jane Doe", afirmou ter sido violentada pelos dois artistas durante uma festa após o MTV Video Music Awards em 2000, em Nova York. A acusação também aponta que a vítima tinha apenas 13 anos na época dos supostos crimes.

A defesa de Jay-Z classificou as alegações como “ridículas” e “hediondas”. Em comunicado oficial divulgado pelo perfil da Roc Nation, empresa do rapper, ele também acusou o advogado da vítima, Tony Buzbee, de tentativa de chantagem. “Buzbee enviou um e-mail ameaçando meu advogado, mas não vou me curvar a esse tipo de comportamento”, declarou Jay-Z.

Tony Buzbee é conhecido por atuar em casos de alto perfil e nos últimos meses moveu vários processos contra Diddy, todos relacionados a acusações de agressão sexual. A inclusão de Jay-Z no caso ampliou ainda mais a repercussão, especialmente considerando sua posição como um dos maiores empresários do entretenimento mundial. A defesa de Diddy, por sua vez, também nega todas as alegações.

A denúncia afirma que "Jane Doe" foi atraída para a festa com promessas de oportunidades no mundo da música e, uma vez lá, teria sido violentada pelos dois artistas. O caso está sendo tratado com sigilo judicial, mas já provoca discussões intensas sobre abuso de poder e o silêncio de vítimas em indústrias dominadas por grandes nomes.