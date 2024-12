Cátia Fonseca presta homenagem a Ana Maria Braga pelos 25 Anos de "Mais Você" - Foto: Reprodução

Publicado 10/12/2024 09:00 | Atualizado 10/12/2024 09:56

O programa "Melhor da Tarde", apresentado por Catia Fonseca, emocionou o público ao destacar os 25 anos do "Mais Você" e relembrar a trajetória de Ana Maria Braga e Tom Veiga, intérprete do Louro José. Catia revelou detalhes sobre a saída de Ana e Tom da Record, há 25 anos, compartilhando que Tom havia recebido uma proposta para permanecer na emissora com um programa próprio, mas escolheu seguir ao lado de Ana. A decisão reforçou a parceria e amizade entre os dois, que marcaram a história da televisão brasileira.

Durante o programa, foi mencionada uma homenagem especial no "Mais Você", onde Ana Maria recebeu uma mensagem recriada por inteligência artificial, em voz e tom semelhantes ao de Tom Veiga, falecido em 2020. A surpresa gerou grande comoção, com Ana Maria visivelmente emocionada ao relembrar o amigo e companheiro de cena. A homenagem feita na atração global, foi um dos momentos mais marcantes da celebração dos 25 anos do programa matinal, reafirmando a relevância de Louro José no legado de Ana Maria.

Ao exibir o vídeo da homenagem feita para Ana, Catia Fonseca também destacou a importância do vínculo entre Ana e Tom, classificando-o como mais que uma relação profissional, quase maternal. “Dá para ver que ela não consegue nem olhar para a tela (...). Ficou perfeito, parecia que estava ouvindo a pessoa mesmo”, comentou Catia, emocionada. A homenagem não só celebrou a longevidade do programa como também a conexão profunda de Ana Maria com sua equipe e público.