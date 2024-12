Ivete Sangalo se irrita com apresentadora em show e dispara: 'Besta' - Foto: Reprodução

Ivete Sangalo se irrita com apresentadora em show e dispara: 'Besta'Foto: Reprodução

Publicado 10/12/2024 09:22 | Atualizado 10/12/2024 09:22

Durante sua apresentação no Carnaval, Ivete Sangalo protagonizou um momento inusitado com a jornalista Priscilla Freire, da TV Tropical, afiliada da Record no Rio Grande do Norte. A repórter fazia uma transmissão ao vivo do show, quando Ivete decidiu questionar alguns comentários feitos sobre o comportamento do público presente.



“Eita, povo animado! É beijando na boca e se você visse as imagens que eu vejo daqui. Minha irmã, você não tem noção, não. O negócio está pesado”, disparou Priscilla. Ivete não perdeu tempo e ironizou: “Você só viu beijando na boca? Então você não viu nada”. Freire tentou amenizar e piorou a situação: “É verdade também, mas na frente das câmeras, eles se comportam mulher. Eles veem as câmeras da gente aí, porque a gente fica aqui de cima mirando”. Veveta tornou a debochar: “Tu que pensa, besta”. A conversa entre as duas seguiu de maneira provocativa.

“Eles se comportam. Não se comportam, gente?”, indagou a apresentadora da TV Tropical. Pronto! Foi o suficiente para Ivete Sangalo ser mais incisiva: “E se comportar é o quê? É não beijar?”. A repórter que também se intitula cantora cravou: “Não, beijar pode”. Mesmo assim a esposa Veveta interrompeu e deu um sermão: “Não, minha filha. Eu gosto é das pessoas descomportadas”, sendo ovacionada pelo público presente.



Internautas se dividiram entre apoiar Ivete, elogiando sua postura irreverente, e criticar o comportamento da cantora, com alguns afirmando que ela estava "decaindo" com o passar dos anos.