"Primeiro Impacto" estreia em alta e promete movimentar o Ibope do SBT - Foto: SBT/ Reprodução

"Primeiro Impacto" estreia em alta e promete movimentar o Ibope do SBTFoto: SBT/ Reprodução

Publicado 10/12/2024 08:38 | Atualizado 10/12/2024 09:56

O SBT estreou na última segunda-feira (09) a nova fase do programa Primeiro Impacto, com uma formação renovada e promissora. Sob o comando de Marcão do Povo, Márcia Dantas e Dani Brand, a atração ganha um reforço de peso com a participação do jornalista Felipeh Campo, especialista em celebridades. A mudança trouxe resultados imediatos: a audiência praticamente triplicou em relação ao extinto Chega Mais, comandado por Regina Volpato, Paulo Mathias e Michele Barros.

O grande acerto da nova versão do programa, no entanto, é a presença de Felipeh Campos. Com seu carisma e experiência no universo dos famosos, ele trouxe um toque especial à atração, elevando o conteúdo e tornando-o mais dinâmico e engajante. Felipeh se destaca pela maneira única de abordar os temas do entretenimento, com opiniões contundentes e um estilo envolvente que conquistou rapidamente o público. Seu papel como colunista de celebridades foi um dos principais atrativos da nova formação, conferindo ao Primeiro Impacto um ar mais moderno e antenado com o que há de mais relevante na mídia.

Com a audiência em alta e a química entre os apresentadores, o Primeiro Impacto se posiciona como um forte concorrente pela liderança no horário da manhã, disputando diretamente com outros programas populares. O SBT aposta que, com o novo formato, o programa continuará crescendo e se firmará como uma atração indispensável para os telespectadores que buscam informação e entretenimento em um só lugar.