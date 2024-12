Homem de 40 anos afirma ser filho de Sérgio Reis e exige teste de DNA - Foto: Reprodução

Homem de 40 anos afirma ser filho de Sérgio Reis e exige teste de DNAFoto: Reprodução

Publicado 12/12/2024 17:09

A vida pessoal de Sérgio Reis, ícone da música sertaneja brasileira, acaba de ganhar um novo capítulo digno de novela. Rodrigo, de 40 anos, apareceu publicamente para afirmar que é filho biológico do cantor e está disposto a tudo para comprovar sua origem. Em um vídeo exibido no Balanço Geral, da Record, Rodrigo revelou que sua mãe trabalhou na casa de Sérgio Reis nos anos 80 e teria tido um relacionamento com ele.

“Minha mãe sempre brincava dizendo que eu era filho do Sérgio Reis. Só antes de falecer ela me contou a verdade, que eles tiveram um romance e que ele é meu pai biológico”, contou Rodrigo. Ele foi adotado ainda bebê, mas garante que a mãe nunca deixou de mencionar a suposta paternidade do artista. Agora, ele quer resolver a situação e pede que Sérgio Reis faça o teste de DNA para encerrar qualquer dúvida.

A colunista Fabíola Reipert revelou que Sérgio aceitou realizar o exame de DNA. “Ele disse que vai fazer, só precisa ajustar uma data na agenda”, afirmou a jornalista no quadro A Hora da Venenosa. Caso a paternidade seja confirmada, Rodrigo se tornará o terceiro filho de Sérgio, que atualmente é pai de Marcos Sérgio e Paulo Augusto, frutos de seu casamento com Ruth Bavini.