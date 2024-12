Felipeh Campos - Foto: Reprodução

Publicado 12/12/2024 18:20

O jornalista Felipeh Campos, em alta no SBT, está cotado para assumir a nova versão de "Casos de Família", clássico da emissora. Além de seu papel como jurado no "Show de Calouros", do "Programa Silvio Santos", e do recente quadro de fofocas no "Primeiro Impacto", Felipeh agora se prepara para gravar o piloto da atração no próximo domingo (15/12).

Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, Felipeh não é o único nome em jogo: Cariúcha e Jojo Todynho também farão testes para o programa, que já foi comandado por Regina Volpato e Christina Rocha. A expectativa é que o SBT, após a reformulação da grade que tirou o "Casos de Família" do ar em março de 2023, retome a atração em grande estilo.

Nos bastidores, o retorno do programa é visto como uma oportunidade de reconquistar a vice-liderança das tardes. Desde seu cancelamento, Christina Rocha lamentou a falta de investimento na atração. “Fomos vice-líderes por 12 anos, mas nunca tivemos investimento. O programa foi um sobrevivente”, afirmou a ex-apresentadora.

Com Felipeh Campos em ascensão na emissora, a escolha dele pode sinalizar uma nova abordagem para o programa.