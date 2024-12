Saiba o que pode causar enterocolite, doença do filho de Viih Tube - Foto: Reprodução

Publicado 14/12/2024 15:42

Ravi Di Felice, filho mais novo de Viih Tube e Eliezer, recebeu alta hospitalar no sábado (14) após uma internação de 20 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O bebê foi internado no dia 25 de novembro com um quadro de enterocolite, conforme o boletim médico da unidade de saúde.

O que é a enterocolite?



A enterocolite é uma inflamação que afeta o intestino e pode se apresentar de diferentes formas, como necrosante ou ulcerativa. Os principais sintomas incluem dor abdominal, vômitos, perda de apetite, febre, distensão abdominal e diarreia. Caso não tratada adequadamente, a condição pode evoluir para complicações graves, como necrose do tecido intestinal, principalmente na forma necrosante (NEC), exigindo cuidados intensivos e intervenções médicas.

A enterocolite pode ser causada por infecção viral, bacteriana, alergia alimentar ou pelo uso prolongado de medicamentos imunossupressores, antibióticos ou quimioterápicos.



O quadro clínico de Ravi, diagnosticado como uma doença rara e grave por Eliezer, gerou preocupações na família. O ex-BBB, porém, tranquilizou os fãs e desmentiu rumores sobre uma cirurgia complexa. “Algumas informações foram distorcidas. Ravi não passou por uma cirurgia longa. Ele está melhorando, e essa é a melhor notícia”, afirmou o influenciador, aliviado com a recuperação do filho.