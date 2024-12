Garel do Mel quebra barreiras sociais ao popularizar o funk entre elites - Foto: Reprodução

Publicado 14/12/2024 15:13 | Atualizado 14/12/2024 16:35

O influenciador digital e agora ícone do funk, Garel do Mel, de apenas 18 anos, está desafiando o preconceito e quebrando barreiras sociais ao usar sua enorme popularidade nas redes sociais para popularizar o funk entre as classes altas. Ele prova que o gênero é para todos, independentemente da classe social, e quer mostrar que o funk é muito mais do que o estigma criado sobre ele.

Em entrevista exclusiva, Garel, que ficou conhecido por seus bordões “cria de condomínio” e “playboy na quebrada”, abriu o jogo sobre sua paixão pelo funk e como vem quebrando tabus. "Sempre defendi o funk, mesmo com todo preconceito, e busquei ser autêntico. Essa minha identidade começou a ser reconhecida", contou o jovem.

Recentemente, Garel participou do videoclipe de "Pra Roncar Tem Que Desbicar", em parceria com MC IG e o famoso MC Ryan SP, um marco importante na sua trajetória musical. Para ele, essa colaboração representa o desejo de levar o funk para um público ainda mais diversificado. “O funk é rico e merece ser celebrado por todos", afirmou Garel.

O funkeiro ressalta sus origens e sonhos a serem realizados. "A motivação vem de querer mostrar que, independente de minha origem, o importante é ser autêntico e seguir meus sonhos", finaliza o jovem fenômeno.