Carlinhos Maia - Reprodução/Instagram

Publicado 14/12/2024 15:59

**Carlinhos Maia é acusado de transfobia após expor dados de Romagaga**

A troca de farpas entre Carlinhos Maia e Romagaga foi levada a outro nível nos últimos dias, quando o humorista expôs publicamente dados pessoais da influenciadora digital, incluindo seu nome de registro anterior. O episódio, que começou com uma briga sobre o casamento de Maia, ganhou contornos graves com o registro de um boletim de ocorrência, acusação de transfobia e até ameaça de processo criminal. A confusão já virou um dos principais assuntos nas redes sociais.

A história começou quando Romagaga revelou que Carlinhos Maia teria pago para a cantora Anitta ser madrinha de seu casamento com Lucas Guimarães. O influenciador, em resposta, publicou um print do boletim de ocorrência onde fez acusações contra a influenciadora, mas o que gerou ainda mais revolta foi a exposição de informações confidenciais de Romagaga, incluindo o nome que ela usou antes de sua transição. Foi aí que a situação saiu do controle e gerou a acusação de transfobia.

Indignada, Romagaga não demorou a reagir. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora fez um desabafo público, chamando a atitude de Carlinhos Maia de "desumano" e "inadmissível". Ela afirmou que a exposição de seu nome morto não apenas violou sua privacidade, mas também colocou em risco sua segurança e a de sua família. “Transfobia não é opinião, é crime”, declarou, lembrando que o ato de Maia pode ser enquadrado como transfobia, que, segundo a Lei nº 7.716/89, é equiparada ao crime de racismo e, portanto, passível de prisão.

A influenciadora também informou que já havia aberto um boletim de ocorrência na Delegacia da Diversidade e que está tomando todas as providências legais para responsabilizar Maia pelo ocorrido. Ela anunciou que está sendo orientada por seu advogado e que o caso deverá ter desdobramentos jurídicos. A Romagaga também fez questão de lembrar que todas as pessoas que a atacaram com xingamentos transfóbicos em seu WhatsApp também serão responsabilizadas.

Em um vídeo postado no X (antigo Twitter), Romagaga falou sobre como o episódio a afetou emocionalmente. “Eu lutei a vida inteira para ser reconhecida como mulher, e o senhor, Carlos, vem e faz essa exposição, desmoralizando quem eu sou para o Brasil inteiro”, desabafou. Ela ainda reforçou que não vai deixar o caso impune, já que se trata de uma agressão não apenas contra ela, mas contra toda a comunidade trans.

Carlinhos Maia, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre as acusações de transfobia. O humorista tem sido constantemente criticado nas redes sociais, mas até o momento não fez nenhuma declaração oficial sobre o ocorrido.