Bruno Gagliasso tem crise de choro em audiência com Day McCarthyFoto: Reprodução

Day McCarthy, a 'socialite' brasileira condenada a 8 anos de prisão por crime de racismo contra Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, está morando em Paris e afirmou que não tem intenção de se entregar às autoridades brasileiras. A influenciadora, que gerou grande repercussão após o ataque racista há 7 anos, concedeu uma entrevista ao jornal "The Washington Post", onde reiterou sua posição e se defendeu das acusações.



Na conversa, McCarthy admitiu ter sido racista, mas também afirmou ter sido vítima de bullying durante sua infância. "Fui chamada de gorda, de pobre, de filha de homem negro. Eu digo o que está na minha cabeça", declarou, se justificando ao tentar minimizar os ataques que fez a Titi, então com 4 anos. Ela também criticou o sistema de justiça brasileiro, alegando que a sentença seria diferente se a acusação fosse feita por uma mãe negra da favela.

McCarthy foi condenada em 2023 pela maior sentença de racismo já proferida no Brasil, mas segue recorrendo da decisão, com seu caso aguardando julgamento em 2025 devido ao recesso de fim de ano. Em sua entrevista, ela afirmou que o sistema de justiça no Brasil beneficia apenas as pessoas famosas e ricas, algo que ela considera ser o motivo de sua condenação.

Condenação de Day McCarthy: Justiça dá maior pena por racismo contra Titi

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank conquistaram uma vitória importante no âmbito judicial contra a socialite Day McCarthy, condenada a 8 anos e 9 meses de prisão por injúria racial contra sua filha, Chissomo, conhecida como Titi. A pena de reclusão foi a maior já aplicada no Brasil em um caso de racismo, refletindo a gravidade da atitude de McCarthy.



O crime ocorreu em 2017, quando Titi, então com apenas 4 anos, foi alvo de ofensas racistas por parte de Day, que a chamou de “macaca horrível” e fez comentários racistas sobre a aparência da menina. “A menina é preta, tem um cabelo horrível de pico de palha e um nariz de preto, horrível, e o povo fala que ela é linda?”, disparou a socialite, gerando revolta na opinião pública e reacendendo o debate sobre racismo no Brasil.