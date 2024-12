Maitê Proença relembra mágoa com Faustão após ter segredo exposto - Foto: Reprodução

Maitê Proença relembra mágoa com Faustão após ter segredo expostoFoto: Reprodução

Publicado 14/12/2024 16:34

Durante sua participação no podcast "Retiro o que eu disse", Maitê Proença abriu o coração sobre uma mágoa que ainda guarda de Fausto Silva. A atriz relembrou um episódio do "Domingão do Faustão" em que o apresentador expôs publicamente um segredo muito doloroso da sua vida: o assassinato de sua mãe pelo pai quando ela tinha apenas 12 anos.

Maitê explicou que, por muitos anos, manteve essa história em segredo, acreditando que o sofrimento era algo pessoal e não apenas dela, mas também de outros membros da família. "Passei 25 anos da minha carreira pública sem falar disso, porque achava que essa história não era só minha, mas também de outras pessoas", afirmou a atriz. Ela revelou que, após essa exposição no programa de Faustão, a imprensa "marrom" teve liberdade para explorar esse lado de sua vida, o que mudou sua imagem pública para sempre.

Na época, Faustão disse: "Pouca gente sabe, mas vou falar aqui... Ela teve a mãe assassinada pelo pai em uma discussão, ela tinha 12 anos de idade." Essas palavras marcaram profundamente Maitê, que desde então passou a lidar com a dor de forma mais íntima e particular. "Eu virei outra pessoa. Não era mais uma menina do mundo cor-de-rosa, eu era uma pessoa com uma tragédia", disse ela, relembrando o impacto do momento.

Foi diante dessa dor que Maitê decidiu escrever um livro de ficção com elementos biográficos, como uma forma de lidar com a situação e reconquistar um pouco de controle sobre sua história. O livro, que misturava personagens e situações, fez grande sucesso, com 150 mil cópias vendidas, mas a atriz deixou claro que a escrita foi sua maneira de "tratar disso à sua maneira".

A revelação de Faustão, para Maitê, foi um marco na sua trajetória, mas também uma quebra de um pacto pessoal com o passado, algo que ela gostaria de ter tratado de outra forma. Ela se sentiu exposta e vulnerável, e até hoje guarda esse episódio como uma mágoa.