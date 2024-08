Grávida de 9 meses, Virginia mostra preparativos para o nascimento do terceiro filho - Reprodução / Instagram

Grávida de 9 meses, Virginia mostra preparativos para o nascimento do terceiro filhoReprodução / Instagram

Publicado 31/08/2024 10:49

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, chegou aos 9 meses de gestação do terceiro filho, que se chamará José Leonardo, fruto do seu casamento com o cantor Zé Felipe, de 26. Através das redes sociais, nesta sexta-feira (30), a influenciadora digital falou da ansiedade na reta final da gravidez e mostrou os preparativos para o nascimento do herdeiro.

"Roupinhas do Zé Leonardo usar na maternidade", escreveu a empresária nos stories do Instagram, na foto em que aparece uma mesa com macacões, blusas, calças e meias para bebês.Além dos preparativos para o filho, ela também contou que está organizando suas roupas para o momento. "Minha sogra já comprou pra mim os pijamas para eu usar na maternidade", disse Virginia, enquanto mostrava as três peças na cor azul, amarela e branca.Ela também exibiu o barrigão e não escondeu a ansiedade para o nascimento do filho. "Gente, todo mundo no direct: 'cadê o José Leonardo?' Eu também queria tanto que ele já estivesse entre nós, fora da barriga. É o que eu mais quero", frisou a influenciadora.Virginia já é mãe de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de quase 2, que também são frutos do seu relacionamento com o filho do cantor Leonardo.