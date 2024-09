Famosos prestigiam estreia de peça estrelada por Antonio Fagundes e Christiane Torloni

Rio - Vários famosos conferiram a estreia da peça "Dois de Nós", protagonizada por Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins, no Teatro Tuca, em São Paulo, na noite desta quinta-feira (5). A atriz Ana Cecília Costa, que intepreta Morena, em "Renascer", foi uma das celebridades presentes. Ela estava acompanhada da namorada Luciana Lyra.

Edson Celulari, Romulo Estrela, Roger Gobeth, Bruno Fagundes, Gabriela Medvedovski, Andrea Abad, Juan Alba, Adriana Lessa, Felipe Hintze, Genesio de Barros e Bruna Aiiso também prestigiaram o espetáculo.

De acordo com a sinopse, publicada no Instagram, a comédia retrata a história de "dois casais de gerações diferentes, se encontram num quarto de hotel. Segredos e mentiras começam a ser revelados trazendo à tona um divertido turbilhão de sentimentos, com muita emoção e desafios, que mudarão a vida deles para sempre".

Relatar erro