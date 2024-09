Camila Pitanga compartilha cliques curtindo dias na praia - Reprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 19:24 | Atualizado 05/09/2024 19:27

Rio - Camila Pitanga, de 47 anos, abriu um álbum de fotos nas redes sociais, nesta quinta-feira (5). Nas imagens, a atriz aparece com os amigos e ao lado do pai, o ator Antonio Pitanga aproveitando em meio a natureza. Ela também compartilhou um momento romântico com o namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa.

"Respirar fundo, sentir a brisa do mar e me reconectar com o que realmente importa. Cuidar da mente e do corpo é mais leve quando estou cercada de quem amo e, de preferência, perto do mar!", escreveu a artista na legenda da publicação.Nos comentários, seguidores se encantaram com os registros. "Que delícia, Cami!!", disse a fã. "Deusa master", elogiou outra. "Nunca vou superar que a Camila Pitanga está namorando meu ex professor de Filosofia e Cinema", acrescentou mais uma.Discreta com a vida pessoal, Camila assumiu o relacionamento com filósofo em outubro de 2021.