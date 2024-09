Keanu Reeves e Winona Ryder em ’Drácula de Bram Stoker’ - Reprodução

Publicado 05/09/2024 14:19 | Atualizado 05/09/2024 17:37

Rio - "Casados" há mais de 30 anos, Keanu Reeves e Winona Ryder ainda se chamam de marido e mulher. A brincadeira entre os atores começou quando seus respectivos personagens se casaram no longa "Drácula de Bram Stoker", do diretor Francis Coppola, lançado em 1992.

Em entrevista ao podcast "Happy Sad Confused", Winona revelou que o tratamento carinhoso continuou sendo adotado pelos dois quando trocam mensagens. "No aniversário dele eu digo: 'Feliz aniversário, meu marido'. E, então, ele diz: 'Ei, minha esposa, eu te amo,'", disse a atriz.

Esta não é a primeira vez que a atriz fala sobre a relação com Keanu. Em 2018, enquanto promovia a comédia romântica "Com quem será?", ela contou que acreditava ter se casado de verdade com o ator. "Naquela cena, Francis (Coppola) usou um padre romeno de verdade. Filmamos o mestre e ele fez a coisa toda. Então acho que estamos casados", explicou Winona.

Em 2021, foi Keanu quem falou sobre o "casamento", em entrevista para a revista "Esquire": "Fizemos uma tomada inteira de uma cerimônia de casamento com padres de verdade. Winona diz que somos (casados). Coppola diz que somos. Então acho que somos casados… sob os olhos de Deus".

Atualmente, Winona Ryder trabalha no lançamento de "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice", que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (5). Com direção de Tim Burton, o longa retorna com Michael Keaton no papel de um dos fantasmas mais queridos. Catherine O'Hara, Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti e Willem Dafoe completam o elenco estrelado.