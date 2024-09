Samuel Rosa, Gilberto Gil e Milton Nascimento - Reprodução do Instagram

Publicado 05/09/2024 13:40 | Atualizado 05/09/2024 13:41

Rio - Samuel Rosa, de 58 anos, compartilhou com os seguidores, nesta quinta-feira (5), um clique do encontro que teve com Gilberto Gil, de 82, e Milton Nascimento, de 81. Na foto, publicada no Instagram, o artista, que agora segue carreira solo, aparece sentado conversando com os ícones da música brasileira.

"Encontro incrível ontem (quarta), papo melhor ainda. Quantas histórias lindas dessas duas instituições da música brasileira e do mundo. Só agradeço", escreveu ele na legenda. Não demorou muito para os internautas reagirem. "Que resenha sensacional", disse um usuário da rede social. "Foto pesada.. muita história junta!", afirmou outro. "Gigantes", frisou uma terceira pessoa.

No mês passado, Bituca prestigiou o primeiro show solo de Samuel, da turnê "Rosa", no Vivo Rio. Amigo do ex-vocalista do Skank, Milton ainda surpreendeu o cantor ao emprestar o violão, que o acompanha há mais de 40 anos, para a gravação das faixas "Tudo Agora" e "Me Dê Você", que faz parte do trabalho solo do artista.