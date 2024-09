Saiba quem é Maidê Mahl, atriz que desapareceu há três dias - Foto: Reprodução

Publicado 05/09/2024 20:31

Rio - Na tarde desta quinta-feira (05), a Polícia Civil localizou a atriz Maidê Mahl, que estava desaparecida há três dias. A artista foi encontrada em um quarto de hotel na região Central de São Paulo. Segundo a polícia, ela estava sozinha e debilitada, sendo rapidamente encaminhada para um hospital.

A delegada Ivalda Aleixo, em entrevista ao G1, declarou: "Está viva. Muito lesionada e com respiração fraca, sendo reanimada. Está sendo levada para um hospital nesse momento". As autoridades ainda não divulgaram informações detalhadas sobre seu estado de saúde. A delegada Ivalda Aleixo, em entrevista ao G1, declarou: "Está viva. Muito lesionada e com respiração fraca, sendo reanimada. Está sendo levada para um hospital nesse momento". As autoridades ainda não divulgaram informações detalhadas sobre seu estado de saúde.

Entenda o desaparecimento da atriz

Maidê Mahl, de 31 anos, atriz conhecida por interpretar Elke Maravilha em uma série de televisão, foi vista pela última vez na segunda-feira, 2 de setembro, no bairro de Moema, Zona Sul de São Paulo. Desde então, a família e amigos intensificaram as buscas, utilizando a última localização do celular da atriz como referência.



Cláudia Andrade, agente da artista, expressou preocupação com o caso e pediu a colaboração das autoridades para a localização do celular: "Precisamos da localização do celular, que ainda não temos. Precisamos mesmo da polícia; só eles podem fazer algo". As autoridades continuam investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento e do estado de saúde da atriz ao ser encontrada.