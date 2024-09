MC Cabelinho e Chico Moedas viralizam cantando pagode sobre fidelidade - Reprodução / Instagram

MC Cabelinho e Chico Moedas viralizam cantando pagode sobre fidelidadeReprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 21:26 | Atualizado 05/09/2024 21:38

Rio - MC Cabelinho, de 28 anos, e Chico Moedas, de 27, tiveram um vídeo viralizado nas redes sociais, nesta quinta-feira (5), no qual cantaram uma música que falava sobre fidelidade, embora ambos tenham traído suas ex-namoradas no último ano. No "Pagode do DaPaz", no Bosque Bar, Rio de Janeiro, os famosos escolheram cantar a canção "Insegurança", do grupo Pixote.

"Escolhi você pra ser minha mulher e sou tão fiel à nossa relação", diz o refrão, que é muito popular. No momento em que chegaram nesse trecho, algumas pessoas que filmavam caíram na gargalhada. O cantor reconheceu, brincando com o influenciador: "A gente está f*dido".

No vídeo viral, foi escrito "os mais fiéis" acima da cena. Nos comentários do TikTok, a situação rendeu piadas entre os internautas. "O meme surge tão naturalmente (risos)", apontou uma. "Tive um sonho tão estranho essa noite. O sonho:", brincou outra. "Os mais fiéis desse Brasil", ironizou mais uma.