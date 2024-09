Sandy celebra Dia do Irmão com declaração para Junior - Reprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 16:20 | Atualizado 05/09/2024 17:34

Rio - Para celebrar o Dia do Irmão, nesta quinta-feira (5), Sandy, 41 anos, se declarou a Junior Lima, 40. Ela resgatou uma foto de quando a dupla era criança e encantou os seguidores.

"Seja uma dupla estilosa com seu irmão assim como eu fui com o meu. Mas ó, de verdade... Te amo, Junior, meu eterno parceiro (o melhor de todos)! Que sorte a minha ser tua irmã. Obrigada por ser você", escreveu a cantora na legenda.Nos comentários, internautas foram à loucura. "Quanto estilo desde 1984", elogiou um seguidor. "Os irmãos mais amados do Brasil", disse outro. "Lindos demais. Vocês foram e pra sempre serão a dupla mais incrível que o Brasil já teve”, afirmou um terceiro.