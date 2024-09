Gusttavo Lima se manifesta sobre avião apreendido em operação da Polícia Civil - Reprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 17:54 | Atualizado 05/09/2024 17:55

Rio - Gusttavo Lima, de 35 anos, revelou detalhes nesta quinta-feira (5) sobre o avião da empresa dele que foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo. A apreensão faz parte da Operação Integration, que resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra e da mãe dela.

"Queria agradecer a cada um de vocês pelas mensagens de aniversário que eu recebi. Estou completamente emocionado por tanta coisa boa que vocês estão mandando pra mim. Estou recebendo tudo aqui, inclusive estou recebendo problema, porque o bebê não pode pegar uma semana de descanso", disse o cantor em um vídeo publicado no Stories do Instagram.



"Estão dizendo que meu avião foi preso. Gente, não tenho nada a ver com isso, tá bom? Me tira fora disso. Esse avião foi vendido ano passado e não tenho nada a ver com isso. Honra e honestidade foram as únicas coisas que eu tive na minha vida e isso não se negocia", declarou.



Segundo comunicado da equipe do artista, o veículo não pertencia mais ao sertanejo embora ainda esteja no nome da empresa de Gusttavo Lima, o processo de transferência já está em andamento, sendo a nova proprietária a responsável pelo avião.



A operação teve início em abril de 2023. Além da prisão de Deolane, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.