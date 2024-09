Luva de Pedreiro reata namoro com Távila Gomes - Reprodução / Instagram

Luva de Pedreiro reata namoro com Távila GomesReprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 16:03 | Atualizado 05/09/2024 17:35

Rio - Iran Ferreira surpreendeu o público ao compartilhar uma foto no Instagram ao lado de Tavila Gomes. Além de publicar o registro com a influenciadora, Luva de Pedreiro adicionou um emoji de coração na legenda, reforçando as suspeitas de uma reconciliação entre os dois.



Nesta quinta-feira (5), sete meses após o nascimento do filho e depois de um término conturbado, a assessoria do jogador confirmou que eles decidiram reatar o relacionamento e estão morando juntos em João Pessoa, Paraíba.



Vale lembrar que Tavila e Luva colocaram um ponto final no relacionamento pouco antes do nascimento do primeiro filho, que foi nomeado Davi Cristiano Ronaldo. A influenciadora descobriu que foi traída durante toda a gestação. Apesar do término, eles mantiveram contato em prol do pequeno e fizeram algumas aparições juntos nas comemorações de mesversário do herdeiro.