Anitta mostra bastidores dos ensaios para show no jogo da NFL em São Paulo - Reprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 22:21 | Atualizado 05/09/2024 22:23

Rio - Anitta, de 31 anos, compartilhou nesta quinta-feira (5) vídeos do ensaio para o show que fará no intervalo da primeira partida da NFL no Brasil, que acontece nesta sexta-feira (6), no estádio do Corinthians, em São Paulo.