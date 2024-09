Irmãs de Deolane Bezerra falam sobre prisão e audiência de custódia - Reprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 17:58 | Atualizado 05/09/2024 17:59

Rio - Dayanne e Daniele, irmãs da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, compartilharam um vídeo em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira (5). O vídeo foi publicado no mesmo dia em que Deolane passou por uma audiência de custódia, após ser presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. A operação investiga uma organização suspeita de lavagem de dinheiro e envolvimento em jogos ilegais.

No vídeo, as irmãs fizeram um pronunciamento público sobre a situação: "Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro...", iniciaram, citando um trecho bíblico que acompanhou a publicação. Elas também comentaram a visita à irmã e à mãe, afirmando que ambas estão bem após o resultado da audiência de custódia.De acordo com Dayanne e Daniele, o resultado da audiência de custódia foi conforme o esperado pela defesa. "O resultado da audiência de custódia, como nós, advogados de defesa, imaginávamos, foi o esperado", declararam. Elas explicaram que a audiência serve para verificar a legalidade da prisão e se houve algum tipo de maltrato durante o cumprimento do mandado. "Ao contrário do que a mídia tem falado, a audiência de custódia é apenas um procedimento para verificar o que realmente aconteceu na prisão", completaram.As irmãs informaram ainda que solicitaram a substituição da prisão preventiva de Deolane por uma medida cautelar alternativa, como a prisão domiciliar. No entanto, o pedido foi negado. "Impetramos um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e também fizemos o pedido de revogação diretamente na vara para a autoridade judicial que concedeu a prisão preventiva", explicaram. Elas expressaram confiança no sistema judiciário e esperam uma resolução favorável para o caso."Confiamos no judiciário e na justiça do Estado de Pernambuco e acreditamos que tudo isso vai ser resolvido", concluíram. A defesa de Deolane segue buscando alternativas legais para reverter a prisãopreventiva.