Grávida do segundo filho, Viih Tube compartilha registros de ensaio fotográficoReprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 13:57 | Atualizado 05/09/2024 14:03

Rio - Grávida do segundo filho, Viih Tube, de 23 anos, utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (5), para compartilhar registros do primeiro ensaio fotográfico da atual gestação e não escondeu a ansiedade para a chegada do herdeiro.

"Meu sol! Estou tão ansiosa pra te conhecer", escreveu a influenciadora digital e empresária na legenda da publicação. Nos registros, ela exibe a barriga de oito meses, vestindo um tule transparente cheios de detalhes dourados em formato de estrelas e outros corpos celestes. "Primeiro ensaio eu e ele", contou a ex-BBB nos stories do Instagram.



O nome do filho, que será Ravi, significa justamente "O Sol" ou "Deus do Sol", combinando com o da primogênita, que se chama Lua, de 1 ano e 4 meses. Eles são frutos do casamento de Viih Tube com o também ex-BBB Eliezer.

Internautas elogiaram a mamãe nos comentários da publicação. "Mulher, aí tu zerou tudo! Está perfeita", afirmou uma usuária do Instagram. "É impressionante como a Viih consegue ser ainda mais diva grávida", opinou outra pessoa. "Maravilhosa", expressou uma terceira usuária das redes sociais.