Giovanna Lancellotti compartilha fotos da viagem pela Floresta AmazônicaReprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 13:48

Rio - Giovanna Lancellotti, de 31 anos, publicou no Instagram uma sequência de fotos da sua viagem pela Floresta Amazônica, em homenagem ao Dia da Amazônia, comemorado nesta quinta-feira (5). Nas imagens a atriz, que está noiva de Gabriel David, aparece com índios e até com um golfinho.

Na legenda da publicação, a atriz refletiu: "Pulmão do mundo. Nosso maior patrimônio. Me entristece pensar que no dia de hoje não temos motivos para comemorar, visto que sua vida, fauna e flora estão em chamas. Quantas coisas já vivi nesse lugar tão especial… visitas boas, ruins, a filmagem de um longa inteiro… que potente e forte é essa nossa natureza", iniciou.



"Queria muito (muito mesmo) que as pessoas, e, principalmente os governantes, tivessem mais consciência e cuidado com a nossa maior riqueza. Que a protegessem mais. Vejo vídeos de gente colocando fogo, de animais morrendo e sofrendo com queimaduras, de senhoras árvores em chamas dos pés à cabeça, de comunidades indígenas e ribeirinhas tendo que abandonar suas casas…que angústia sinto", continuou.

"Mas ainda sim.. 5 de setembro. Dia da Amazônia. E sempre uma oportunidade de lembrar e tocar o coração das pessoas sobre a conscientização da preservação. Da importância dela para o mundo todo. E que a gente nunca se acostume com esse tipo de situação. Que a gente nunca entenda apenas como uma "fatalidade climática". Que a gente sempre tenha força pra lutar, denunciar, e proteger nosso patrimônio", finalizou.